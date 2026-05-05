45-річна Соломія Вітвіцька замилувала фото з вагітним животиком у мальовничому місці

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Реклама

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно оголосила про вагітність, поділилася зворушливими кадрами з відпочинку.

Зірка вирушила до Карпат і влаштувала там ніжний фотосет на природі. На світлинах 45-річна ведуча постає у легкій сукні з мінімалістичним макіяжем, насолоджується сонцем і ніжно притримує свій вагітний животик. Щаслива Соломія вже поділилася емоціями від нового етапу в житті.

«Хочеться проживати на повну кожну мить кожного дня. Особливо в такий фантастичний період мого життя», — зворушила майбутня зіркова мама.

Реклама

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Публікація викликала хвилю захоплення серед підписників і колег. У коментарях ведучу засипали компліментами та теплими словами.

«Клас! Така гарна і свіжа. Відпочивай» — Марічка Падалко

«Щастя» — Надія Матвєєва

Це велике щастя носити в собі нове життя. Любимо вас

Аж світло зсередини! Красуня!

Нагадаємо, про вагітність Соломія Вітвіцька повідомила наприкінці квітня разом зі своїм нареченим — військовим Олексієм Ситайлом. Зірка зізнавалася, що на перших термінах не поспішала ділитися новиною з публікою, однак тепер відкрито говорить про своє щастя. Водночас ведуча не приховує, що початок вагітності був для неї непростим.

Новини партнерів