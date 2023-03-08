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45-річна Василіса Фролова у мінісукні показала, як дворіччя сина у Дубаї святкувала

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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45-річна Василіса Фролова у мінісукні показала, як дворіччя сина у Дубаї святкувала

Василіса Фролова з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ведуча разом з коханим влаштували дитині яскраве свято.

Українська ведуча Василіса Фролова 7 березня відсвяткувала день народження сина Родіона. Хлопчику виповнилося два роки.

З цієї нагоди зіркова мама разом зі своїм чоловіком, батьком Родіона, продюсером Дмитром Котеленцем влаштувала йому справжнє свято. Батьки запросили друзів Родіона у дитячий хаб в Дубаї, де наразі вся родина перебуває.

На сторінці в Instagram Фролова розмістила декілька фото та відео зі свята. На фото маленький іменинник позує разом з мамою і татом у зеленому вбранні. Своєю чергою, Василіса щиро усміхається та обіймає чоловіка:

"Часто думаю про те, що б сталося зі мною, аби не дитина. Дякую тобі, Дмитре, за життя в мені", - підписала знімки Фролова.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

Як раніше розповідала Василіса Фролова, останні сім років її чоловік Дмитро Котеленець, який у мирні часи був телевізійним продюсером, працює у компанії "Warner Brothers" в ОАЕ. У січні 2022 року Василіса з сином та чоловіком виїхали до ОАЕ. На цьому наполіг обранець ведучої. Котеленець був впевнений, що росія повномасштабно вторгнеться на територію України.

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Дата публікації
Перегляди
138
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