45-річна Євгенія Власова приголомшила молодим виглядом і поділилася, як їй це вдається

Артистка зізналася, що у неї лише один крем для обличчя і один для тіла.

Відома українська співачка Євгенія Власова поділилася відео, де постала без макіяжу і приголомшила своїм виглядом.

Артистка зізналася, що її часто запитують, як їй вдається у 45 років мати такий гарний молодий вигляд. За словами Власової, у неї нема якихось секретів. Ба більше, виконавиця зізналася, що вона користується лише одним кремом для обличчя і одним для тіла:

"Дуже часто чую, як люди з захопленням кажуть про те, як я у свої 45 років маю такий гарний вигляд, і це ще стільки переживши. Багато хто думає, що я роблю щось особливе для цього і пишуть дуже часто в дірект, щоб поділилася своїми секретами. Але їх немає, тих секретів. На сьогодні в мене навіть один крем для обличчя і один для тіла. Жоден крем та косметична процедура не допоможе, якщо в середині людини безліч дисбалансів. І йдеться про енергетичний дисбаланс насамперед", - розповіла Власова.

Артистка наголосила, що варто починати з системи мислення і зазначила, що "людству допомогли забути, що першою чергою ми енергія, вібрація".

45-річна Євгенія Власова зачарувала зовнішнім виглядом

Власова зазначила, що головне ніколи не почуватися заручником та жертвою ситуації і завжди тримати зв'язок із собою:

"Вивчати себе, своє життя та його причинно-наслідкові події, тобто карму. Тому, що тільки той, хто пізнає себе, пізнає Світ. Важливо пізнати свої темні та світлі сторони, прийняти свої перемоги та програші. Та врешті решт свідомо обрати безумовну любов та світло свого серця", - прокоментувала співачка.

Також Євгенія Власова оголосила, що запускає власний проєкт, над яким працювала протягом семи місяців. Курс артистки отримав назву "Я дозволяю собі звучати":

"Я допоможу тобі відчути, як за допомогою медитації, вібрації голосу, арт-терапії, чакрального співу, знанню про енергоцентри в тілі, які є основою повноцінного життя, зцілювати та зміцнювати всі процеси життя та тіло", - пообіцяла артистка.

Нагадаємо, раніше Євгенія Власова поділилася фото зі своїм братом-красенем. Співачка розповіла, чим чоловік займається під час війни.

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