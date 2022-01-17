45-річна зірка серіалу "Клон" в образі сексічортика спричинила справжній фурор в Мережі

Акторка похизувалася апетитною фігурою.
Відома бразильська акторка, телеведуча та співачка Джованна Антонеллі спричинила справжній фурор в Мережі.
Так, зірка серіалу "Клон" запостила у своєму Instagram гарячі фото, де сексуально позує в образі чортика. 45-річна артистка вбралася в обтислий червоний костюм з ріжками та хвостиком.
Джованна також повернулася до камери напівбоком, демонструючи пишні сідниці.
"Рада зустрічі! Сподіваюся, ви вгадали моє ім'я?" – підписала публікацію зірка.
У коментарях ошелешені юзери вибухнули повідомленнями.
- Ти ідеальна
- Прекрасна
- Гаряча штучка
- Сексапільний демон
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