45-річна зірка серіалу "Офіс" Мінді Калінг таємно народила третю дитину

Американська акторка Мінді Калінг, яка прославилася завдяки ролі у серіалі "Офіс", втретє стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram у день свого 45-річчя, яке вона святкувала 24 червня. Калінг оголосила, що в неї народилася донечка, якій дали ім'я Енн. Щоправда, дівчинка з'явилася на світ ще наприкінці лютого, але акторка не квапилася розсекречувати зміни в сімейному житті.

Мінді Калінг / Фото: instagram.com/mindykaling

"Наприкінці лютого я народила свою донечку Енн. Вона найкращий подарунок на день народження, який я лише могла собі уявити. Коли все тяжко, щоразу, коли мене переповнює цинізм, то троє моїх дітей є чудовим нагадуванням про чисту радість у моєму житті", - поділилася із підписниками акторка.

Мінді Калінг із дітьми / Фото: instagram.com/mindykaling

До слова, свою вагітність Мінді Калінг ретельно приховувала та лише зараз наважилася розповісти. Окрім того, акторка опублікувала фото, на якому показала одразу своїх трьох дітей та себе вагітною.

Діти Мінді Калінг / Фото: instagram.com/mindykaling

Зазначимо, Мінді Калінг виховує трьох дітей. У грудні 2017 року вона народила доньку Кетрін, у вересні 2020-го – сина Спенсера, а у лютому - доньку Енн. Хто став батьком дітей артистки – невідомо. Вона ретельно приховує ім'я свого обранця.

Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Тігіпка народила їхню спільну четверту дитину. У подружжя на світ з'явилася донечка.

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