Гламур
84
1 хв

45-річний Ченнінг Татум нажахав фото з лікарні і повідомив про перенесену операцію

Зірка Голлівуду вже пояснив, чому йому знадобилось хірургічне втручання.

Валерія Сулима
Ченнінг Татум

Ченнінг Татум / © Associated Press

Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію та показався в лікарняній палаті.

У своєму Instagram знаменитість повідомив про проблеми зі здоров'ям та змусив прихильників неабияк хвилюватися за нього. Артист опублікував чорно-біле фото, яке було зроблене в лікарні. На знімку 45-річний Ченнінг Татум лежить у палаті на ліжку.

"Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали", - підписав світлину зірка Голлівуду.

Ченнінг Татум у лікарні / © instagram.com/channingtatum

Ченнінг Татум у лікарні / © instagram.com/channingtatum

Як виявилося, Ченнінг Татум переніс операцію. Хірургічне втручання акторові знадобилось на плечі, оскільки він дістав серйозну травму. В актора вивих акроміально-ключового суглоба. Аби вправити плече на місце, довелося робити операцію.

Плече Ченнінга Татума до операції / © instagram.com/channingtatum

Плече Ченнінга Татума до операції / © instagram.com/channingtatum

Ченнінг Татум вже показав рентгенівський знімок до та після хірургічного втручання. Актор не став розкривати, як саме дістав травму, а лиш запевнив, що впорається зі всіма негараздами, хоч це й буде нелегко.

Плече Ченнінга Татума після операції / © instagram.com/channingtatum

Плече Ченнінга Татума після операції / © instagram.com/channingtatum

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Вікторія Булітко зробила пластичну операцію. Артистка вже й встигла похвалитися результатом.

