46-річна "Баффі" Сара Мішель Геллар у купальнику блиснула стрункою та підтягнутою фігурою

Знаменитість похизувалася, як насолоджується відпочинком.
Зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів", акторка Сара Мішель Геллар вирішила 2024 рік розпочати з відпустки.
Так, знаменитість вирушила на відпочинок до океану. Там акторка насолоджується відпусткою, милується неймовірними пейзажами, читає книги та купається.
Не забуває Геллар і тішити своїх підписників знімками з відпочинку. Зокрема, акторка публікує й доволі пікантні фото у купальнику. 46-річна знаменитість показалася у жовтому суцільному купальному вбранні та продемонструвала, що має неабияк струнку та підтягнуту фігуру.
"Якщо я не читаю ваші повідомлення, то ось чому! Відпустка…", - підписала знімки актора.
Підписники акторки були просто приголомшені її новими фото. Фани засипали кумирку компліментами та побажали гарно провести час.
- Ти єдина людина, яку я знаю, яка з роками лише молодшає. Бажаю твоїй сім'ї найщасливішого нового року!
- Ви маєте просо неймовірний вигляд!
- З роками ти залишилася все такою ж чудовою та прекрасною!
А от українська акторка Наталка Денисенко вирушила на відпочинок до Одеси. Артистка вже похизувалася, як у бікіні поніжилася в джакузі та поплавала з дельфінами.
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