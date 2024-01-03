46-річна "Баффі" Сара Мішель Геллар у купальнику блиснула стрункою та підтягнутою фігурою

Зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів", акторка Сара Мішель Геллар вирішила 2024 рік розпочати з відпустки.

Так, знаменитість вирушила на відпочинок до океану. Там акторка насолоджується відпусткою, милується неймовірними пейзажами, читає книги та купається.

Сара Мішель Геллар на відпочинку / Фото: instagram.com/sarahmgellar

Не забуває Геллар і тішити своїх підписників знімками з відпочинку. Зокрема, акторка публікує й доволі пікантні фото у купальнику. 46-річна знаменитість показалася у жовтому суцільному купальному вбранні та продемонструвала, що має неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

Сара Мішель Геллар / Фото: instagram.com/sarahmgellar

"Якщо я не читаю ваші повідомлення, то ось чому! Відпустка…", - підписала знімки актора.

Сара Мішель Геллар / Фото: instagram.com/sarahmgellar

Підписники акторки були просто приголомшені її новими фото. Фани засипали кумирку компліментами та побажали гарно провести час.

Ти єдина людина, яку я знаю, яка з роками лише молодшає. Бажаю твоїй сім'ї найщасливішого нового року!

Ви маєте просо неймовірний вигляд!

З роками ти залишилася все такою ж чудовою та прекрасною!

А от українська акторка Наталка Денисенко вирушила на відпочинок до Одеси. Артистка вже похизувалася, як у бікіні поніжилася в джакузі та поплавала з дельфінами.

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