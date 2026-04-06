46-річна Боржемська показалася з новим коханим й заінтригувала його появою з дитиною

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська вперше за тривалий час показалася з новим коханим.

Свого обранця 46-річна зірка ретельно приховує від публіки. Раніше вона показувала бойфренда лише зі спини. Цього разу зробила так само, але однаково передала ніжну атмосферу кохання. Так, в Instagram Марина поділилася, що з «близькою серцю людиною» разом відсвяткувала Вербну неділю і показала їхні обійми на тлі водойми.

Марина Боржемська з обранцем і племінником / © instagram.com/uzelkova.marina

Та не обійшлося без інтриг. Прихильники помітили на руках у чоловіка маленького хлопчика. Тож у коментарях під дописом вони взялися розмірковувати про можливе батьківство загадкового обранця зірки. Проте Боржемська одразу розставила крапки над «і».

Зірка у відповідь на коментарі зауважила, що хлопчик на руках у її коханого — її племінник. До того ж тренерка дійсно показала свого брата і його дітей. Окремо Марина поділилася власним фото під час прогулянки на природі, де просто сяє від щастя.

Родина Марини Боржемської / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемська / © instagram.com/uzelkova.marina

«Найцінніше — це час разом з близькими людьми. У простих моментах і є справжнє життя», — замилувала підписом фото телеведуча.

До слова, про роман 46-річної Марини Боржемської стало відомо на початку цього року. Знаменитість хоч і не показує нового обранця, але відомо, що він вже знайомий з її двома дітьми від попереднього шлюбу з боксером В’ячеславом Узєлковим.