46-річна Дар'я Трегубова жорстко відреагувала на закиди, що стала жертвою пластичної хірургії

Дар'я Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Українська акторка Дар’я Трегубова жорстко відреагувала на закиди, що стала жертвою пластичної хірургії.

Зовсім нещодавно у своєму Threads 46-річна артистка поділилась відео, як читає поезію Юрія Рибчинського «Монолог жінки». Акторку засипали компліментами, що в неї просто неймовірна дикція і слухати її — одне задоволення. Проте у коментарях з’явились й обговорення зовнішності Дар’ї Трегубової. Акторку запідозрили у зловживання пластичними операціями.

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Акторка вирішила прокоментувати ці закиди. Знаменитість різко відповіла, що зараз такий час, що достатньо різноманітних доглядових процедур, які допомагають підтримувати гарний зовнішність вигляд і без пластики. Також Дар’я Трегубова зазначила, що коментаторам варто розвивати критичне мислення і вчитися відповідальні на власні твердження замість того, щоб оцінювати зовнішність.

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«От правда, 2026 року багато легше мати гарний вигляд без пластичної хірургії (це емпіричний досвід), аніж виховувати у себе критичне мислення і відповідальність за власні твердження», — різко відповіла акторка.

Допис Дар’ї Трегубової / © instagram.com/dasha.tregubova

Нагадаємо, тим часом дружина співака Віктора Павліка не цурається пластичних операцій. Нещодавно блогерка Катерина Реп’яхова чесно зізналась, що змінила в собі, та показала, який вигляд мала до того, як лягла під ніж хірурга.

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