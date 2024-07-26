46-річна діва Монро розповіла про опанування нової професії в київському виші: "Вийшла з бульбашки"

Українська блогерка, діва Монро розповіла про своє навчання в одному з київських вишів.

Так, 46-річна знаменитість здобуває освіту психолога й поділилася першими досягненнями. Зокрема, Монро успішно закінчила перший рік навчання й зараз відпочиває на канікулах. За словами блогерки, попереду на неї чекає ще один рік у ролі студентки й написання курсової й дипломної робіт. У результаті Монро стане кваліфікованим психологом. Втім, як скоро приступить до справжніх консультацій, поки не знає.

"Закінчила успішно. Зараз маю два місяці, щоб подумати над темою курсової та дипломної. Потім у мене другий курс і диплом. І все, ставайте в чергу, буду вже на законних підставах надавати психологічні консультації. Це, звичайно, жарт. Я так далеко не будую планів", - поділилася Монро в "ЖВЛ представляє".

Травесті-діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Також зірка поділилася своїми враженнями від навчання. Як зізнається травесті-діва, для неї це точно вихід із зони комфорту, який навчив її бути щирою й вірити у підтримку інших людей.

"Я вийшла зі своєї бульбашки, пірнула в коло психологів і психотерапевтів. Це мені дало відчуття ще більшої справжності. Про все треба казати, не соромитися своїх почуттів, якими б вони не були. І з одного боку, світ жорстокий, але з іншого – сповнений людей, які з задоволенням тобі допоможуть", – додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча також заявила про своє нове амплуа. Віднедавна знаменитість запустила важливий проєкт у ролі продюсерки й розповіла про нього.

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