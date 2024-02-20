46-річна діва Монро вперше зізналась, що змінила прізвище і розпочала трансгендерний перехід

Українська блогерка, діва Монро вперше розповіла про зміну прізвища та початок трансгендерного переходу.

Знаменитість поділилася, що оновлювала свій паспорт. 46-річна блогерка вирішила, що може ж обрати собі інше прізвище. Тож, зірка віднедавна стала офіційно Монро. Щоправда, ім'я залишилося попереднє, а також по батькові.

"Я змінила прізвище. Тепер я Монро - це прізвище. Це додає такої впевненості. Чому я цього не зробила раніше, не розумію. Я жила в жаху", - поділилася блогерка у подкасті "Ночі Дівочі".

Діва Монро / Фото: instagram.com/monritta

Наразі Монро за документами – чоловік. Щоправда, блогерка розпочала трансгендерний перехід. Монро зізнається, що це неабияк складно та дорого. Знаменитість поділилася, що основна проблема – це те, що потрібно зовні відповідати образу типової жінки або ж чоловіка. На це потрібно витратити чимало часу та ресурсів.

"Я зараз у процесі трансгендерного переходу, але тут історія, про яку мало хто каже. У нас у гендерному суспільстві є образ типової жінки й типового чоловіка. І от коли ти – трансгендерна людина, ти повинна відповідати якомусь умовному образу. Обов'язково доглянута, волосся. Ти повинна бути фемінна, а чоловік – маскулінний. І в цьому проблема. Це дуже дорого. Трансгендерний перехід – це пи**ець як складно, пи**ець як дорого, і жодні гормони з вас не зроблять чоловіка й жінку, навіть якщо ви будете приймати їх тривалий час. Так, безумовно, у вас будуть зміни, і вони будуть помітні, але це не так", - додала знаменитість.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Нагадаємо, нещодавно Монро розповіла, як ходила до військкомату та пройшла військово-лікарську комісію. Окрім того, блогерка зізналась, що робитиме, якщо отримає повістку.

Читайте також: