46-річна діва Монро заговорила про усиновлення і відповіла на чутки про народження сина

Популярна блогерка Монро заговорила про усиновлення і відповіла на чутки, що в неї народився син.

Останнім часом у своїх соцмережах 46-річна знаменитість активно розповідає та показує хлопчика Лева, якому вже п'ять місяців. У Мережі почали подейкувати, що це син Монро. Блогерка говорить, що розуміла, що такі розмови можуть початися. Однак знаменитість запевняє, що це син її близької подруги Наталії. За словами блогерки, аби в неї народилася дитина, то вона б це не приховувала.

"Я одразу розуміла, що підуть ці розмови. Проте якби хлопчик був мій, я б сказала про це, ви ж мене знаєте. Навіщо приховувати? Я достатньо щира і відкрита. З подругою Наталею, яка нещодавно стала мамою, у нас дуже довгий шлях стосунків, ми партнерки. Тому я їй допомагаю, весь час напохваті", - пояснила Монро в інтерв'ю Oboz.ua.

Монро з сином подруги / Фото: instagram.com/monritta

Сама ж блогерка не готова стати мамою. Також 46-річна Монро зізнається, що не наважується на усиновлення. Блогерка наголошує, що діти – це велика відповідальність, а вона до неї наразі не готова.

"Ні-ні, дякую. Буду чесною: діти – це відповідальність, до якої я недостатньо готова. Завжди це розуміла, а зараз усвідомила ще більше", - додала блогерка.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

Нагадаємо, раніше Монро розповідала про свій похід до ТЦК. Також знаменитість зізналась, чи придатна до військової служби. До слова, за документами блогерка є чоловіком.

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