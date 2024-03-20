46-річна Ірина Горова у топі та обтислих лосинах приголомшила стійкою догори ногами

Українська продюсерка Ірина Горова приголомшила, як самостійно без допомоги виконує стійку догори ногами.

Так, 46-річна знаменитість два місяці постійно тренується і вже досягла певних результатів. Ірина Горова зізналась, що вже може самостійно виконувати стійку догори ногами без чиєїсь допомоги, хоча раніше неабияк боялася цього робити.

У своєму Instagram Горова продемонструвала свої вміння. Знаменитість опублікувала відео, на якому в топі та обтислих лосинах встає в стійку догори ногами.

Ірина Горова похвалилася результатом постійних тренувань і показала стійку догори ногами

"У будь-якій справі, де потрібно пройти через свої страхи та супротив, допомагають: регулярність та сміливість. Маленькими кроками - до великих цілей. Завжди боялась самостійно робити стійку на руках, ось що вийшло за два місяці постійних тренувань", - поділилася продюсерка.

Зазначимо, Ірину Горову тренує зіркова тренерка Аніта Луценко. Раніше спортсменка хизувалася досягненнями своєї підопічної та розповідала, наскільки їй вдалося схуднути за вісім тижнів тренувань.

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