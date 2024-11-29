46-річна Ірина Горова закрутила новий роман і вперше розповіла про обранця

Українська продюсерка Ірина Горова заінтригувала кардинальними змінами в особистому житті.

Так, знаменитість вперше за тривалий час підтвердила чутки про свій новий роман. Лише на початку весни цього року Ірина впевнено заперечувала будь-які стосунки. Утім зараз вона припинила приховувати, що все ж має коханого, з яким уже чотири роки разом. Більше подробиць Горова не стала розкривати. І водночас додала, що є прихильницею такої форми стосунків, яка може видаватися незвичною для інших.

"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це у публічний простір. Тому що у мене специфічне відношення до кохання та хто такий коханий. Узагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трошки відрізняється від стандартної. Десь чотири роки разом", - поділилася продюсерка у програмі "Ранок у великому місті".

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Зазначимо, Ірина Горова вже двічі офіційно перебувала у шлюбі. Першим її чоловіком став музикант Юрій Горовий. У пари народилася донька Наталія. Після розлучення продюсерка вийшла заміж за репера Потапа, від якого згодом народила сина Андрія. Проте їхні стосунки також закінчилися. Однак дотепер вони продовжують спілкуватися на теми виховання спільної дитини.

До речі, нещодавно 16-річний син Ірини Горової та Потапа Андрій розповідав, у яких стосунках з батьком і коли поїде до нього за кордон.

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