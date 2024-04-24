46-річна Ірина Горова зізналась, чи перебуває в романтичних стосунках: "Зі мною іноді складно"

Українська продюсерка Ірина Горова відверто зізналась, чи перебуває зараз у романтичних стосунках.

Знаменитість не надто охоче ділиться подробицями з особистого життя та майже нічого не розповідає. Утім, цього разу Горова зробила виняток. Продюсерка зізналась в інтерв'ю для "Люкс ФМ", чи вільне її серце.

Так, знаменитість розповіла, що поки не має другої половинки. Утім, Ірина Горова точно знає, яка людина має бути поруч із нею. Продюсерка поділилася, що її майбутній чоловік має бути сильним духом, якого вона поважатиме та який її надихатиме. Але найголовніше для знаменитості – це кохання.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Не можна замовити чоловіка як із картинки. Це повинно статися кохання. Звичайно, це повинна бути сильна людина, тому що поруч зі мною іноді складно. Тому це повинна бути сильна людина, яку я поважаю, якою я надихаюся. Неважливо, з якою вона бізнес історією, але важливо, щоб у нас були партнерські стосунки. Важливо, щоб я поважала людину і це була цілісна особистість", - поділилася продюсерка.

Зазначимо, Ірина Горова мала два шлюби. Першим чоловіком знаменитості став музикант Юрій Горовий, від якого вона народила доньку Наталію. Вдруге продюсерка вийшла заміж за репера Потапа. Колишнє подружжя має спільного сина Андрія.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, раніше Ірина Горова розповіла, чи спілкується їхній спільний з Потапом 15-річний син із батьком, а також як підліток реагує на скандали довкола репера, які не вщухають.

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