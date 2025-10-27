ТСН у соціальних мережах

46-річна Катерина Бужинська зізналася, чи вдавалася до ін’єкцій краси та уколів для схуднення

Виконавиця вперше відверто зізналася, як підтримує зовнішність і чи робила пластичні процедури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Українська співачка Катерина Бужинська поділилася подробицями про свій зовнішній вигляд і плани щодо фігури.

Артистка зазначила, що її вага наразі трохи перевищує бажану і вона хотіла б зменшити обʼєми деяких частин тіла, зокрема живота. Вона уточнила, що спортом прибрати проблемні зони дуже складно, тож розглядала і пластичну хірургію, уже консультувалася з лікарем. Однак співачка категорично висловилася проти новітніх методів схуднення через ін’єкції.

"Зараз я важу 57 кг — це багато. Моя вага — 55 кг. Два кілограми я б з задоволенням скинула. Я проти новомодних способів на уколах для схуднення. Вони можуть зашкодити здоровʼю, якщо ними зловживати", — поділилася виконавиця в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

При цьому Бужинська зізналася, що перші ін’єкції краси почала робити у 27 років, а зараз активно користується послугами косметолога для боротьби з віковими змінами. Вона наголосила, що ліпосакцію, якщо її робити, варто поєднувати з правильним харчуванням. Співачка також спростувала чутки про зміну форми носа, підкресливши, що будь-які зміни стосуються лише догляду за шкірою та корекції вікових проявів.

