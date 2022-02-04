46-річна Кейт Вінслет показала на відео, який вигляд має без макіяжу та фотошопу

46-річна Кейт Вінслет показала на відео, який вигляд має без макіяжу та фотошопу

Акторка змила на камеру косметику.

Оскароносна голлівудська акторка Кейт Вінслет показала, який вигляд має її обличчя без макіяжу та фотошопу

Так, 45-річна зірка "Титаніка" взяла участь у проєкті L'Oreal з нагоди Міжнародного місяця підняття самооцінки – "Я цього варта". Артистка знялася у відео, де спершу позує нафарбована. Потім знаменитість прибрала з обличчя волосся та почала змивати косметику.

Під час процесу акторка поміркувала про те, як хто оцінює свою цінність у молоді роки.

"Ми думаємо, що наша цінність полягає в нашому обличчі, формі тіла, в тому, скільки уваги ми отримуємо, або в тому, наскільки ми популярні, або скільки вподобань отримуємо, порівняно з друзями. Але річ не в цьому... Річ у тому, що ви маєте право бути собою", – зазначила вона.

У коментарях користувачі висловили захоплення виглядом кумирки без макіяжу.

Прекрасна зовні і зсередини

Ви змусили мене плакати… Красуня

Ідеальна

Ви приголомшлива

Яке важливе відео

Читайте також: