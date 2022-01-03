46-річна Мілла Йовович повністю оголеною показала, як приймала ванну з донькою

Артистка поділилася кумедним селфі.

Відома голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович потішила прихильників новим селфі з найменшою донечкою Ошин.

На сторінці в Instagram багатодітна мама розмістила фотографію, на якій позує разом з донькою, якій у лютому виповниться два роки. На знімку 46-річна Йовович постає повністю оголеною і приймає з Ошин ванну.

А до цього зірка показала фотографію, на якій їсть чіпси, а поруч стоїть відкорковане шампанське.

"З новим роком! Я дуже-дуже сподіваюся, що, можливо, цей рік буде кращим, ніж попередній. Ну, чіпси та шампанське вже поклали чудовий початок. Тож сподіватимемося, що з цього моменту все буде на краще. Посилаю вам багато любові та надій. Їх вистачить кожному, щоб залишатися в безпеці, бути здоровими та прийняти безліч ванн зі своїми немовлятами!" – підписала фотографію Йовович.

instagram.com/millajovovich

Підписники сторінки зіркової мами завалили її смайлами у вигляді сердечок та приємними словами: "які ви кумедні", "і вас з новим роком, ви чудова мама", "Мілла просто вогонь-жінка".

Нагадаємо, що Мілла Йовович та її чоловік Пол Андерсон, окрім Ошин, мають ще двох доньок - 5-річну Дашіел і 13-річну Евер.

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