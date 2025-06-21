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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3099
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46-річна Оля Полякова розсекретила три головні правила свого схуднення: "Ділюся хитрощами"

Артистка пояснила, як можна досягнути зменшення ваги й плаского живота.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова, яка завжди підкорює своїм підтягнутим тілом і енергією, розповіла шанувальникам про власні перевірені принципи схуднення.

У дописі в Instagram артистка поділилася щоденними ритуалами, які допомагають їй тримати форму. Зірка наголосила, що важливою запорукою стрункості є самодисципліна. Зокрема, порадила слідкувати за присутністю щоденних фізичних навантажень і не переїдати на ніч.

"Ділюся хитрощами. Перше – створіть навколо себе дисципліну спорту, хоча б на 20-30 хв у день. Друге – закінчуйте їсти на ніч. Боже, я саме обожнюю перекусити о 23.00. Ну грішу, як всі. Але знаєте, як класно та чудово прокидатися, якщо втримався на ніч? Така легкість, така стрункість. Животик прилипає до спини", — зізналася співачка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Полякова також зауважила, як побороти спокусу зазирнути до холодильника пізно ввечері. Так, виконавиця у такому разі заміняє калорії на присідання та медитації.

"Хочеться на ніч щось заточити з холодильника – поприсідайте. Чесно кажу, просто рукою знімає. Або почніть медитацію і просто плекайте свій голод, ідіть в нього. Він повинен вам подарувати легкість на ранок. Тож сьогодні можна потерпіти", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показала свою струнку фігуру у бікіні та як відпочивала з чоловіком на Волині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3099
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