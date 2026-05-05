46-річна Ребел Вілсон з дружиною вдруге стали мамами й показали свою доньку-красуню

Ребел Вілсон з дружиною / © instagram.com/rebelwilson

Австралійська акторка Ребел Вілсон та її дружина, дизайнерка Рамона Агрума вдруге стали батьками — у подружжя народилася ще одна донечка.

Радісною новиною 46-річна зірка поділилася в Instagram, опублікувавши зворушливе фото новонародженої у пологовому. Акторка також розкрила ім’я малечі — дівчинку назвали Роуз Естель. Крихітка народилася 4 травня.

«З гордістю повідомляємо про народження нашої другої донечки — Роуз Естель! Яке ж це неймовірне благословення — мати ще одну маленьку дівчинку! Віднедавна, від 4 травня, нас уже четверо. Ми з Рамоною безмежно вдячні долі за можливість розширити нашу родину», — поділилася емоціями знаменитість.

Донька Ребел Вілсон і Рамони Аргуми / © instagram.com/rebelwilson

Як стало відомо, цього разу дитину народила сама Рамона Агрума. Натомість їхню первістку — доньку Ройс Ліліан, якій нині три роки, — виносила сурогатна мати.

Нагадаємо, Ребел Вілсон та її обраниця офіційно одружилися 28 вересня 2024 року на Сардинії, де обмінялися шлюбними обітницями у романтичній атмосфері. Про свої стосунки пара вперше публічно заявила ще у червні 2022 року — тоді акторка зробила камінг-аут і розповіла про роман із дизайнеркою. Вже за кілька місяців, на початку листопада, у них з’явилася перша донька. Нині сім’я мешкає в Лос-Анджелесі, веде активне світське життя та часто разом з’являється на публічних заходах.

