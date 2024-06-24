46-річна Василіса Фролова у спідньому похизувалася ефектним схудненням всього за тиждень

Українська телеведуча Василіса Фролова похизувалася своїм ефектним схудненням всього за тиждень.

Знаменитість нині перебуває із сином в Індії на ретриті. Там Василіса Фролова проходить процес очищення організму за аюрведичною методикою. 46-річна ведуча вже досягла певних результатів. У своєму Instagram Фролова поділилася, що всього за тиждень позбулася трьох зайвих кілограмів.

Знаменитість вже й встигла похизуватися, який вигляд має її фігура після схуднення. Василіса Фролова опублікувала в сторіз фото, на якому постала в спідній білизні та майці, яку вона задерла. Загалом, ведуча продемонструвала свої стрункі ніжки та плаский животик.

Василіса Фролова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

"Мінус три кілограми за тиждень", - лаконічно підписала кадр знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько розповіла про своє схуднення. Виконавиця розсекретила, скільки кіло їй вдалося позбутися за два тижні. Також артистка розповіла про зміни, які помітила в собі.

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