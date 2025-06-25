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46-річна відома українська ведуча вагітна первістком: "Це просто диво"
Інна Шевченко також розповіла, з якими труднощами зіштовхнулася під час планування вагітності.
Відома українська телеведуча Інна Шевченко вагітна первістком від чоловіка, французького режисера Лорана Жаві.
Знаменитість почала планувати стати мамою ще до повномасштабної війни. Вона активно консультувалася з французькими лікарями. З початком російського вторгнення Шевченко відклала вагітність. Однак згодом, з огляду на вік, ведуча розуміла, що час минає. Знаменитість вагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). В інтерв'ю kp.ua телеведуча зізнається, що це не минуло без складнощів. Лікарі радили Інні взяти донорську яйцеклітину. Утім, вона відмовилася.
"Я почала консультуватися з французькими лікарями, потім почалося повномасштабне вторгнення, ми рік перебували у великому шоці. І лише через рік вирішили, що треба прискорювати ці процеси. Ми пішли до репродуктолога, і він каже: "Вам 44, якби ви прийшли в 43, у вас би було набагато більше шансів. А так - 5%". Мені пропонували взяти донорську яйцеклітину, бо так буде простіше. Але я не захотіла і таки наполягала на тому, що будемо пробувати з моїми. Тим паче, в мене були гарні аналізи", - поділилася знаменитість.
Врешті, після третьої спроби ЕКЗ Шевченко змогла завагітніти. Ведуча вважає це дивом, адже навіть чоловік був не впевнений, що їм вдасться. Сама ж знаменитість не втрачала надії. Нині ведуча насолоджується своїм новим статусом і готується до появи дитини на світ, що станеться восени.
"Нам дійсно пощастило, що в нас вийшло. А вийшло в нас з третьої спроби. І це реально просто диво. Навіть мій чоловік не вірив, що в нас вийде. Тільки я вірила, бо дуже наполеглива, завжди йду до своєї мети і ніколи не здаюся", - зізналась Шевченко.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк народила первістка. Знаменитість днями показала свій післяпологовий животик, а також зізналась, чого боялася під час вагітності.