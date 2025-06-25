46-річна відома українська ведуча вагітна первістком: "Це просто диво"

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

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Відома українська телеведуча Інна Шевченко вагітна первістком від чоловіка, французького режисера Лорана Жаві.

Знаменитість почала планувати стати мамою ще до повномасштабної війни. Вона активно консультувалася з французькими лікарями. З початком російського вторгнення Шевченко відклала вагітність. Однак згодом, з огляду на вік, ведуча розуміла, що час минає. Знаменитість вагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). В інтерв'ю kp.ua телеведуча зізнається, що це не минуло без складнощів. Лікарі радили Інні взяти донорську яйцеклітину. Утім, вона відмовилася.

Інна Шевченко з чоловіком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

"Я почала консультуватися з французькими лікарями, потім почалося повномасштабне вторгнення, ми рік перебували у великому шоці. І лише через рік вирішили, що треба прискорювати ці процеси. Ми пішли до репродуктолога, і він каже: "Вам 44, якби ви прийшли в 43, у вас би було набагато більше шансів. А так - 5%". Мені пропонували взяти донорську яйцеклітину, бо так буде простіше. Але я не захотіла і таки наполягала на тому, що будемо пробувати з моїми. Тим паче, в мене були гарні аналізи", - поділилася знаменитість.

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Врешті, після третьої спроби ЕКЗ Шевченко змогла завагітніти. Ведуча вважає це дивом, адже навіть чоловік був не впевнений, що їм вдасться. Сама ж знаменитість не втрачала надії. Нині ведуча насолоджується своїм новим статусом і готується до появи дитини на світ, що станеться восени.

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

"Нам дійсно пощастило, що в нас вийшло. А вийшло в нас з третьої спроби. І це реально просто диво. Навіть мій чоловік не вірив, що в нас вийде. Тільки я вірила, бо дуже наполеглива, завжди йду до своєї мети і ніколи не здаюся", - зізналась Шевченко.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк народила первістка. Знаменитість днями показала свій післяпологовий животик, а також зізналась, чого боялася під час вагітності.