46-річна відома українська ведуча вдруге вийшла заміж і показала чоловіка, з яким живе в ОАЕ

Українська телеведуча Василіса Фролова розповіла про зміни в особистому житті.

На своїй Facebook-сторінці знаменитість оновила статус і несподівано повідомила про шлюб. Її офіційним чоловіком став продюсер Дмитро Котеленець, від якого вона народила сина Родіона три роки тому. Пара узаконила свої стосунки 20 листопада. Крім того, Василіса показала їхні спільні з коханим фото.

Наразі подружжя проживає та будує бізнес у Дубаї. Зокрема, обранець Фролової працює для "Warner Brothers" в ОАЕ. Спочатку закохані ретельно приховували свій роман. А після появи у них первістка стали частіше показуватися на публіці разом. Також у Котеленеця є діти від попереднього шлюбу.

Василіса Фролова та Дмитро Котелець

Зазначимо, свого часу ведуча зізнавалася, що майбутній чоловік з'явився у її житті несподівано. Зокрема, коли вона робила ремонт, Дмитро допоміг їй з логістичними питаннями. У той же день між ними стався інтимний зв'язок, після якого зірка завагітніла. Цікаво, що на той момент Фролова вже перебувала у інших стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Але з ним зі зрозумілих причин довелося розлучитися після 11 років шлюбу. І надалі у них розпочався роман з Дмитром, який також розпрощався зі своєю колишньою дружиною.

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