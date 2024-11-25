46-річна відома українська ведуча вперше показала фото зі свого весілля в ОАЕ

Знаменитість поділилася, як за кордоном укладала шлюб із коханим.
Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно оголосила про заміжжя, вперше показала, яким було її весілля.
Так, лише нещодавно знаменитість повідомила про зміну статусу в особистому житті, а нині ж вона поділилася, як виходила заміж. Василіса Фролова тепер є офіційною дружиною продюсера Дмитра Котеленця. Парочка узаконила свої стосунки в ОАЕ, де вже тривалий час проживає.
В Instagram-stories знаменитість показала, як вони укладали шлюб. Ведуча опублікувала кадри, на яких вона зображена в білій весільній сукні, а поруч із нею був чоловік та 3-річний син Родіон. Закохані саме в той момент офіційно укладали шлюб та підписували відповідні документи.
Своєю чергою Василіса Фролова подякувала прихильникам за привітання та за те, що не забувають про неї: "Дякуємо, що пам'ятаєте. І за привітання теж".
Зазначимо, стосунки Василіси Фролової та Дмитра Котеленця зав'язалися випадково. Ведуча зробила ремонт у квартирі, а чоловік допомагав їй перевозити речі. Тоді між парою стався інтимний зв'язок, після якого знаменитість завагітніла. Навесні 2021 року Фролова народила первістка Родіона.
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