46-річна відома українська ведуча вперше показала фото зі свого весілля в ОАЕ

Відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно оголосила про заміжжя, вперше показала, яким було її весілля.

Так, лише нещодавно знаменитість повідомила про зміну статусу в особистому житті, а нині ж вона поділилася, як виходила заміж. Василіса Фролова тепер є офіційною дружиною продюсера Дмитра Котеленця. Парочка узаконила свої стосунки в ОАЕ, де вже тривалий час проживає.

В Instagram-stories знаменитість показала, як вони укладали шлюб. Ведуча опублікувала кадри, на яких вона зображена в білій весільній сукні, а поруч із нею був чоловік та 3-річний син Родіон. Закохані саме в той момент офіційно укладали шлюб та підписували відповідні документи.

Василіса Фролова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Своєю чергою Василіса Фролова подякувала прихильникам за привітання та за те, що не забувають про неї: "Дякуємо, що пам'ятаєте. І за привітання теж".

Зазначимо, стосунки Василіси Фролової та Дмитра Котеленця зав'язалися випадково. Ведуча зробила ремонт у квартирі, а чоловік допомагав їй перевозити речі. Тоді між парою стався інтимний зв'язок, після якого знаменитість завагітніла. Навесні 2021 року Фролова народила первістка Родіона.

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