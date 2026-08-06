46-річна Вітвіцька на останніх місяцях вагітності відповіла на закиди про "накладний живіт" і ЕКЗ

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка вже зовсім скоро вперше стане мамою, вирішила відповісти на найабсурдніші закиди, які останнім часом отримує від користувачів Мережі.

У своєму Instagram знаменитість записала жартівливе відео, в якому зібрала п’ять найпоширеніших коментарів про свою вагітність. Найбільше ведучу розсмішили припущення про те, що її живіт нібито несправжній, а дитину для неї виношує сурогатна мама.

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«Отже: „Це — накладний живіт“, і мою дитину виношує сурогатна мама. Ну, що можу сказати. Так, це правда. І щоранку цей живіт змінює форму, складається, перевертається», — з гумором відповіла Вітвіцька.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Також телеведуча прокоментувала закиди щодо свого активного способу життя. За словами Соломії, деякі користувачі переконані, що вагітна жінка у 46 років не може відвідувати концерти чи вечірки, як нещодавно вона побувала на шоу подруги Світлани Тарабарової.

«Я обов’язково скажу про це своєму гінекологу, обов’язково скажу всім знайомим, котрі вагітні, котрі все-таки далі продовжують жити, в тому числі можуть десь потанцювати на якійсь вечірці чи концерті», — іронічно зазначила ведуча.

Водночас вона уточнила, що на святкуванні дня народження співачки Світлани Тарабарової здебільшого відпочивала в кріслі, а не активно танцювала, як це дехто припустив.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Окремо Соломія висловилася про ще одну популярну тему для обговорень — екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). За словами ведучої, вона позитивно ставиться до цього методу і навіть розглядала його для себе, однак у її випадку вагітність настала природним шляхом.

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Ще один коментар, який регулярно бачить Вітвіцька, стосується того, що вона нібито надто часто демонструє округлий животик. На це майбутня мама відповіла лаконічно: «Ну, якщо чесно, то так. Бо я його дуже чекала».

Також ведуча прокоментувала зауваження про те, що «щастя любить тишу», пояснивши, чому не приховує вагітність.

«Мені здається, що на 34-му тижні вже приховувати нікуди. Вагітність — це така річ, яку приховувати неможливо, тим паче, коли я працюю фактично в прямому ефірі й мене можна бачити і по телебаченню, і в моєму блозі. Тож приховувати власну вагітність не бачу сенсу», — підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно 46-річна Соломія Вітвіцька повідомила, що вже пішла у декрет. Телеведуча зізналася, що лікарі прогнозують народження первістка у вересні.

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