46-річна Вітвіцька напередодні пологів здивувала, скільки кіло набрала за 9 місяців вагітності

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про свою вагу за час вагітності.

Знаменитість у фотоблогу чесно зізналася, що коливання виявилося незначним. Зокрема, до її звичної ваги за всі місяці виношування маля додалося всього близько п’яти кіло. Соломія пояснила це особливістю своєї фігури.

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«Насправді мала запаси ще до вагітності, тож зараз набрала не більше 4-5 кг», — написала майбутня мама.

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Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Також Вітвіцька відповіла на запитання про бажану кількість дітей. Ведуча зізнається, що зважитися чи ні на ще одне маля допоможе її перший досвід материнства. Тож остаточно вона визначиться після появи на світ первістка.

«Я ще не зовсім розумію й усвідомлюю, що мене чекає з первістком. Тому точно загадувати не буду», — пояснила знаменитість.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

До слова, вже цього місяця, у вересні, Соломія Вітвіцька та її чоловік-військовий Олексій Ситайло стануть батьками синочка. Ведуча народжуватиме в одному з приватних пологових у Києві.

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька показала родину свого чоловіка. Зокрема, попозувала зі свекром на фото й публічно звернулася до нього з привітаннями.

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