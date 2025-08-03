46-річна Єфросиніна насмішила невдалими кадрами та показала своє обличчя без краплі макіяжу

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

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Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала невдалі кадри.

У фотоблогу знаменитість опублікувала серію власних фото та покепкувала зі своєї зовнішності у різні періоди. Зокрема, Маша не посоромилася показатися справжньою та засвітитися ненафарбованою чи інколи не з того ракурсу.

"Все, красуні, розходимось – прийшла я на піку своєї фотогенічності", — з гумором підписала світлини зірка.

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Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Втім, у коментарях друзі Єфросиніної та шанувальники взялися запевняти її, що у будь-якій ситуації вона має неперевершений вигляд. До того ж деякі додали, що це дозволяє усвідомлювати їм, що не завжди все буває ідеально.

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Ну от тільки жінка зі здоровою самооцінкою може посміятися з себе і опублікувати такі смішні фото. Ви неймовірна, Машо

Насправді такі фотопідбірочки корисно публікувати, щоб такі, як я, згадували – всі ми красиві і буваємо неідеальними

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна вперше за тривалий час висловилася про двох дітей та показала їхню закордонну поїздку.