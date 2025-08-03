- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
46-річна Єфросиніна насмішила невдалими кадрами та показала своє обличчя без краплі макіяжу
Ведуча зізналася, що насправді інколи трапляється по той бік екрану.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала невдалі кадри.
У фотоблогу знаменитість опублікувала серію власних фото та покепкувала зі своєї зовнішності у різні періоди. Зокрема, Маша не посоромилася показатися справжньою та засвітитися ненафарбованою чи інколи не з того ракурсу.
"Все, красуні, розходимось – прийшла я на піку своєї фотогенічності", — з гумором підписала світлини зірка.
Втім, у коментарях друзі Єфросиніної та шанувальники взялися запевняти її, що у будь-якій ситуації вона має неперевершений вигляд. До того ж деякі додали, що це дозволяє усвідомлювати їм, що не завжди все буває ідеально.
"Мені нрав скрізь" – Melovin
"Ну класна ж" – Анна Сагайдачна
Ну от тільки жінка зі здоровою самооцінкою може посміятися з себе і опублікувати такі смішні фото. Ви неймовірна, Машо
Насправді такі фотопідбірочки корисно публікувати, щоб такі, як я, згадували – всі ми красиві і буваємо неідеальними
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна вперше за тривалий час висловилася про двох дітей та показала їхню закордонну поїздку.