46-річна Єфросиніна висловилася про вікові зміни та які ін'єкції краси й доглядові процедури робить

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна розповіла про свій догляд та вікові зміни.

Знаменитість поділилася секретами б’юті-догляду і те, як вона підтримує свою красу у 46 років. В інтерв'ю "Beauty PRO" МАша зізналася, що не боїться говорити про ін’єкції краси та апаратні процедури, адже вважає їх природною частиною турботи про себе. Тож поділилася, що регулярно звертається до лікарки, аби робити підтяжки та різні види ін'єкцій краси.

"Я роблю мало (процедур з естетичної медицини — прим. ред.). SMAS-ліфтинг (безопераційна підтяжка шкіри за допомогою ультразвуку на глибокому рівні — прим. ред.) роблю раз на рік –півтора. Все це я віддала в руки моїй естетистці — вона вирішує, що робити. Приходжу до неї раз на три – чотири місяці. Періодично роблю ботокс, але зараз його немає, й ін'єкції — п'ять чи сім точок в обличчя. І я можу не спати всю ніч, а потім прокинутися свіжою. Всі процедури спрямовані на підживлення всіх шарів шкіри, стимуляцію колагену та те, щоб тримався мій каркас", зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча пояснила, що результати процедур допомагають їй залишатися в тонусі навіть у насиченому робочому графіку. Вона підкреслила, що всі процедури робляться за чітким протоколом і допомагають підкреслити природну красу на тлі її вікових змін. Крім того, Маша також наголосила, що крім процедур, ходить до спортзалу й дбає про ментальне здоров'я.

"Систематично цілий рік я роблю стратосферу та IQON. Це якщо ти хочеш підтягнути шкіру та позбутися набряків, що для мене дуже актуально. Бо я схильна до набряків і у мене почалися вікові гормональні коливання. До пілатесу, йоги й медитацій додала зал, бо жінкам після 40 треба працювати з м'язами", — підкреслила інтерв'юерка.

