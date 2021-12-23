46-річна Єва Лонгорія у купальнику шокувала схудлою фігурою та кубиками пресу

Акторка народила первістка 2018 року.

Голлівудська акторка Єва Лонгорія після народження сина протягом трьох років вдосконалювала свою форму.

Схоже, зірці серіалу "Відчайдушні домогосподарки", яка регулярно займалася спортом, це більш ніж вдалося. У фотоблогу 46-річна знаменитість похизувалася результатом тренувань, опублікувавши фото у рожевому купальнику. У кадрі Єва позувала, опустивши ніжки у басейн. Помітно, як артистка неймовірно схудла. Також через тканину просвічувався сталевий прес акторки.

Єва Лонгорія / instagram.com/evalongoria

"Такий вигляд має Різдво в Лос-Анджелесі", – прокоментувала знімок Лонгорія.

Зі свого боку, прихильники звернули увагу на вигляд кумирки. Вони зізналися, що мріють мати таку ж фігуру.

Вау, мамасіто

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