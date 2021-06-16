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46-річна Єва Лонгорія в обтислому костюмі приголомшила гарячими тренуваннями

46-річна Єва Лонгорія в обтислому костюмі приголомшила гарячими тренуваннями

Associated Press

Акторка поділилася енергійними вправами.

Відома американська акторка Єва Лонгорія, яка не так давно показала тренування із дворічним сином, продовжує вдосконалювати свою фігуру.

Так, зірка "Відчайдушних домогосподарок" на своїй сторінці в Instagram поділилася з фанами новим відео гарячих тренувань.

На ролику енергійна Єва у сірому обтислому спортивному костюмі, білих кросівках та з хвостиком на голові виконує низку силових вправ. В спортивному образі та з навушниками під нашумілий хіт Despacito знаменитість прокачує своє тіло. На відео акторка тренується вдома на мінібатуті, поряд з яким лежать дві пари блакитних гантель.

Допис зірка коротко підписала: "Знайди час, щоб знайти свій ритм".

Шанувальники були у захваті від ролику Лонгорії та її фізичних вмінь. Фоловери зазначили, що зірка має фантастичні форми.

  • Прекрасна
  • Дуже гаряча
  • Я спалила калорії лише від того, як побачила ваші тренування
  • Ви - справжній мотиватор

Нагадаємо, нещодавно Єва Лонгорія у своєму фотоблогу похизувалася підтягнутим тілом у бікіні. На фото акторка продемонструвала розкішні форми.