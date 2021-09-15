Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

46-річний Вакарчук з голим торсом ошелешив кубиками пресу

46-річний Вакарчук з голим торсом ошелешив кубиками пресу

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак показав, як займався йогою.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно вперше став батьком, ошелешив фігурою.

У фотоблогу 46-річний артист вирішив показати, як вранці займався йогою. Зірка запостив знімок, на якому постав, сидячи на траві, з голим торсом. Виконавець похизувався сталевим пресом.

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує", – написав співак.

Зі свого боку, фанатки Вакарчука ледь стрималися. У коментарях вони засипали кумира компліментами.

  • Очманіти, які кубики на пресі
  • Форма бомба
  • Оце так форма! Браво
  • Не дарма заходжу в Instagram, не дарма

Нагадаємо, днями молодий батько Святослав Вакарчук заговорив про сімейні цінності. Музикант пригадав історію з дитинства.

Наступна публікація