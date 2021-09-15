46-річний Вакарчук з голим торсом ошелешив кубиками пресу

Співак показав, як займався йогою.
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно вперше став батьком, ошелешив фігурою.
У фотоблогу 46-річний артист вирішив показати, як вранці займався йогою. Зірка запостив знімок, на якому постав, сидячи на траві, з голим торсом. Виконавець похизувався сталевим пресом.
"Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує", – написав співак.
Зі свого боку, фанатки Вакарчука ледь стрималися. У коментарях вони засипали кумира компліментами.
- Очманіти, які кубики на пресі
- Форма бомба
- Оце так форма! Браво
- Не дарма заходжу в Instagram, не дарма
Нагадаємо, днями молодий батько Святослав Вакарчук заговорив про сімейні цінності. Музикант пригадав історію з дитинства.