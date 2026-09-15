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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

46-річний Маколей Калкін втрапив у курйоз через чутки про весілля й зізнався, чи дійсно одружений

Пара заручилася ще чотири роки тому, але тепер розставила всі крапки над "і".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг

Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг / © Associated Press

Зірка фільму «Один удома» Маколей Калкін та його наречена, акторка Бренда Сонг, опинилися в кумедній ситуації на червоній доріжці під час премії «Еммі».

Так, подружжя мимоволі розсекретило свій сімейний статус. І вся справа у фотографі, який закликав пару позувати, помилково звернувшись до них як до подружжя, пише Us Magazine.

Коли фотограф назвав 46-річного Калкіна та 38-річну Сонг «паном і пані Калкінами», акторка одразу його виправила: «Ще ні! Ще ні!». Після цього вона повернулася до коханого, поплескала його по грудях і з усмішкою додала: «Скоро!».

Калкін підіграв нареченій та жартома закотив очі, відповівши: «Можливо, колись — якщо мені пощастить!».

Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг / © Associated Press

Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг / © Associated Press

До слова, для виходу на публіку знаменитості обрали вбрання, яке перегукувалося між собою. Калкін з’явився у блискучому сірому блейзері, чорній сорочці та штанах, а Сонг одягнула елегантну чорну сукню без бретелей.

Пара разом уже багато років, однак офіційно чоловіком і дружиною вони досі не стали. Калкін та Сонг познайомилися ще 2014 року, а романтичні стосунки між ними розпочалися 2017-го. 2022 року стало відомо, що актори заручилися.

За час стосунків вони стали батьками двох синів. 2021 року у пари народився первісток Дакота, а 2022-го — другий син Карсон. Ім’я старшому хлопчику дали на честь сестри Маколея, Дакоти Калкін, яка загинула 2008 року після дорожньої аварії.

Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг / © Associated Press

Маколей Калкін та його наречена Бренда Сонг / © Associated Press

Попри заручини, до весілля актори поки не поспішають. Торік в одному спільному інтерв’ю Cosmopolitan Сонг зізналася, що вони навіть обговорювали можливість просто «втекти» й таємно одружитися. Водночас вона пожартувала, що її мама навряд чи змирилася б із рішенням відмовитися від великого святкування.

Калкін також пояснював, що вони із Сонг не відчувають потреби поспішати до вівтаря. За словами актора, головне для них — те, що вони вже визначилися зі спільним майбутнім.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про міцний 40-річний шлюб актора Станіслава Боклана — що відомо про його дружину та який вигляд мають діти й онуки.

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