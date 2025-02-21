47-річна Камалія розсекретила свою приголомшливу дієту: "По 20 годин не їм"

Українська співачка Камалія, яка нещодавно розкрила колишні стосунки з тираном, розповіла власні секрети краси.

Знаменитість постійно працює над удосконаленням тіла й наголошує, що це дається їй доволі складно. Зокрема, нещодавно говорила, як її фігура змінилася під впливом постійного стресу та стану здоров'я після гормональної терапії та операції на тлі онкології. Утім, зірка все ж не здалася та віднедавна обрала для себе інтервальне голодування.

За словами Камалії, вона худне за допомогою тривалої відмови від їжі. Так, артистка більшість часу в добі не споживає жодних калорій, а потім робить лише один легкий перекус. Зазвичай він складається з супу, салату або м'яса.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я на інтервальному харчуванні. По 20 годин не їм, а потім один раз поїла і все. Це зазвичай супчик, якийсь салатик. Можливо, шматочок м'яса чи печінки", - зазначила зірка в інтерв'ю М1.

Нагадаємо, нещодавно Камалія чесно відповіла, хто її забезпечує під час війни та чи можливе у майбутньому її возз'єднання з колишнім чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром.

Читайте також: