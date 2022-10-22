47-річна Кароліна Ашіон зі сльозами на очах розповіла, як мріяла завагітніти: "Це дуже болюча тема"

Українська телеведуча Кароліна Ашіон відверто розповіла про те, що дуже мріяла мати дітей.

Зараз знаменитості 47 років і вона вважає, що дуже затягнула час. "Біологічні годинники у будь-якої жінки є і до них треба прислухатися. Якби можна було повернутися до відмітки 30-35 років. Це початок моїх стосунків з Дмитром, то я би зараз все переграла", - сказала Ашіон.

Вона розповіла, що 15 років перебувала у цивільному шлюбі з чоловіком на ім'я Дмитро, від нього вона дуже хотіла мати дитину. Пара познайомилася на каналі М1, де Кароліна була вже зіркою, а Дмитро – журналістом.

Кароліна Ашіон з ексчоловіком Дмитром

"Дуже мріяла, що в нас буде надзвичайно гарна дитина і це був перший чоловік у моєму житті, від якого я дуже хотіла мати дитину", - зізналася ведуча.

Кароліна Ашіон з ексчоловіком Дмитром

Вона також додала, що робила процедуру ЕКО (екстракорпоральне запліднення), яка передбачає перевірку обох батьків. Як розповіла Ашіон, у Дмитра за показниками все було добре:

"Звичайно, що я напевно, би все переграла. Я би зайнялася дітонародженням набагато раніше і більш серйозно. Тоді мені здавалося, та, ще стільки часу. Я ще все встигну. А потім, коли ти починаєш лупати цю скалу і в тебе не виходить і ти знову таки заходиш на це коло, і знову не виходить. А потім ще одне. Це виснажує… Перший раз, другий раз. А потім ти вже заходиш в цю воду і тобі лячно. Через те, що ти ніколи не знаєш, вийде не вийде. Я би всім дівчатам радила не затягувати. Нічого не чекати. Не покладатися на те, що зараз у мене буде більша квартира, з'явиться автомобіль от тоді я буду готова. Ні. Це все нісенітниця. Треба робити все вчасно", - сказала Кароліна.

Не стримуючи сліз Кароліна зізналася, що вона дуже хотіла мати дитину. Ба більше, у неї на телефоні є зображення дівчинки, яку вона собі уявляла як свою доньку:

"Я дуже затягнула час. Тепер вже мені треба сприймати себе в цьому світі трошки… Ну, не так, як я мріяла. Тому що я хотіла мати дитину. У мене навіть на заставці зараз на телефоні є дівчинка, яку я уявляла, це вона… і мені завжди хотілося... коротше кажучи, це дуже болюча тема. Я не знаю, чи, можливо, ця дівчинка на заставці мого телефону так і залишиться на все життя моєю мрією. Кажуть, що діти обирають своїх батьків. Кажуть, що це Божий промисел, і мені подобається ця теорія. Або моя дитина ще мене не обрала, або просто мені не судилося з цією людиною", - сказала Ашіон.

Також ведуча зізналася, що можливість всиновити дитину вона поки не розглядала, оскільки наразі не в стані розглядати такі важливі життєві рішення.

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