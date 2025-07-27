47-річна Лідія Таран розповіла про труднощі навчання у Франції: "Першу сесію завалила"

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

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Відома телеведуча Лідія Таран, яка з початком повномасштабної війни виїхала до Франції разом із донькою, розповіла, як вирішила здобути освіту за кордоном і з якими труднощами стикнулася.

Таран раніше ділилася, що завершила магістратуру зі стратегічних комунікацій у французькому виші. Як виявилося, тоді зірка мала недостатній рівень володіння мовою, але заздалегідь вирішила прорахувати кроки на випадок втрати роботи в Україні.

"Коли ми приїхали до Франції, була, як і всі, дезорієнтована, не знала, чи буде робота. Але її виявилося так багато, що часу на якісь курси чи програми підтримки просто не залишилось. Якось вирішила: якщо раптом залишусь без роботи – треба мати план Б. Подала документи, була впевнена, що мене не візьмуть, бо мій рівень французької тоді був недостатній. Я ще наївно сподівалась, що деякі курси будуть англійською. Але ні – все було винятково французькою", — розповіла ведуча в інтерв'ю oboz.ua.

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Лідія Таран / © пресслужба каналу "1+1"

Несподівано для себе, Лідію все ж зарахували до університету. Як вона припускає, це могло бути через особливий підхід до українців у перший рік війни. Та вже навчання виявилося надскладним викликом. Тим не менш, знаменитість поставила перед собою мету — саме у такий спосіб удосконалити французьку мову.

"Я сприйняла це як шанс вивчити мову методом повного занурення. Почала ходити на лекції і почувалася наче в окропі: або згориш, або випливеш. Першу сесію я завалила, пересклала згодом. Екзамени були по три на день – все письмово. Не можна було відбрехатися – трохи англійською, трохи жестами", — поділилася 47 річна Таран.

Лідія Таран / © пресслужба каналу "1+1"

Попри всі складнощі, ведуча довела, що здатна впоратися. За її словами, інтенсивний ритм навчання й повна інтеграція у мовне середовище дали позитивний результат. Зокрема, про це свідчить написана й захищена повністю французькою мовою магістерська робота.

"І якось таки змогла. Зрештою, за ці роки мій рівень французької зріс колосально. Я працювала цією мовою, вирішувала всі побутові й професійні питання французькою – і це пришвидшило засвоєння в рази. Порівняно з людьми, які просто ходять на курси, мій прогрес – у тисячі разів швидший. Бо наприкінці я не просто здавала сесії, а написала 70-сторінкову наукову роботу і захистила її. Цей режим "шаленої білки" був важкий, але ефективний. За дуже короткий час я вийшла на рівень французької, якого зазвичай досягають за три роки", — пояснила зірка.

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Нагадаємо, нещодавно Лідія Таран розсекретила свою професію у Франції та чому не відчуває приналежності до емігрантів.