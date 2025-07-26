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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

47-річна Лідія Таран висловилася про особисте життя та чому приховує його

Після розлучення з Доманським зірка уникає тем про нові романи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Лідія Таран

Лідія Таран / © пресслужба каналу "1+1"

Відома українська телеведуча Лідія Таран, яка нещодавно назвала свою професію у Франції, розповіла подробиці особистого життя.

Знаменитість зазвичай тримає цю тему за сімома замками. За її словами, всьому причиною є її попередні стосунки назагал з Андрієм Доманським. Пройшовши той період та розійшовшись з ним, ведуча остаточно для себе вирішила не афішувати нові романи та не розповідати жодних подробиць.

"У першій половині життя я вже достатньо ділилася особистим – провела багато років у доволі публічному просторі. Тоді і соцмережі тільки з’явилися, і жовта преса – до кінця ще не були зрозумілі нові правила гри. Я не хочу про це говорити. Зараз у мене немає бажання виносити приватне на загал ", — пояснила Лідія в інтерв’ю oboz.ua.

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

До слова, у Лідії Таран від стосунків з ведучим Андрієм Доманським є донька на ім’я Василина, яка може похизуватися чималими досягненнями за кордоном. Пара від 2010 року не разом — вони розійшлися через п’ять років стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала батька свого первістка та як Дмитро допомагає їй уночі заколисувати сина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
257
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