47-річна Оксана Гутцайт розсекретила пластичну операцію і поділилася секретом краси

Українська ведуча Оксана Гутцайт вперше зізналась, що робила пластичну операцію.

Знаменитість наважилася лягти під ніж пластичного хірурга 15 років тому. У Гутцайт від дитинства були великі мішки під очима. Коли вона почала працювати в кадрі, це було неабияк помітно. Тож, ведуча зробила блефаропластику.

"Я пластику робила. У мене від дитинства була особливість – дуже великі мішки під очима. Я не пила воду, щоб не було набряків. Але вони були…Років, мабуть, 15 тому я робила пластику нижніх повік – блефаропластику", - розповіла ведуча на програмі "Ранок у великому місті".

Оксана Гутцайт / Фото: instagram.com/oksana.guttsayt

Окрім того, Оксана Гутцайт розсекретила, як їй вдається мати молодий вигляд. Знаменитість зізналась, що найголовніший її секрет – це регулярне відвідування косметолога. Ведуча довіряє свій зовнішній вигляд спеціалістам вже протягом 20 років. Також вона підібрала вдалий догляд за обличчям.

"Вже багато років, мабуть, 20, у мене щовівторка обов'язково косметолог. Я вже виготовила собі креми, тоніки, які я люблю і які мені підходять. Я користуюся ними. Ввечері обов'язково зняття мейкапу. Це такі, стандартні процедури. Але найголовніше, мені здається, це все ж таки 20-річний стаж у косметології", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно дівчина актора Тараса Цимбалюка зробила пластичну операцію. Також вона розповіла, як артист її в цьому підтримує.

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