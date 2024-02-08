47-річна Олена Кравець зізналась, як це бути мамою маленьких дітей: "Народила їх трохи запізно"

Українська акторка та ведуча Олена Кравець висловилася про виховання 7-річних двійнят – Вані та Каті.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість зізналась, що бути мамою – це дуже складно. Окрім того, Олена Кравець вважає, що народила молодших дітей трішки запізно. Раніше ведучій було неабияк складно поєднати роботу, особисте життя і виховання двійнят.

Олена Кравець

"Це важко, але ж я не єдина. Діти – це важко, але ти з ними дуже дорослішаєш, вони просто вимагають від тебе дорослої позиції. Як на мене, я кажу за себе, а не за всіх жінок, я народила їх трохи запізно, в 39 років. Вони зараз вже більш інтегровані в моє життя, а раніше мені потрібно було трохи на шпагаті роз'їжджатися: робота, те, що мені подобається, і та ступінь зануреності в їхнє життя була дуже велика. Вони вимагали, щоб біля них крутився весь світ і я", – поділилася ведуча.

Нині ж акторка привчає їх до самостійності та дає зрозуміти, що вони самі можуть організовувати своє дозвілля. Кравець хоче, аби двійнята розуміли, що мамі потрібен час для себе і вона не завжди може бути поруч.

Олена Кравець / Фото: скриншот з відео

"Зараз вони дорослішають. Я розумію, що я можу казати їм правду, що я дуже втомлена, що я не маю забезпечувати їм дозвілля. Я їх потрошку готую до того, що тепер я в будинку не завжди як головна мавпа їм потрібна. У мене може бути своє життя і воно має бути", – прокоментувала акторка.

Також Кравець поділилася, як їй працюється в парі з 20-річною донькою Марією. До слова, вони разом ведуть на YouTube подкаст "Вдома поговоримо". Як зізналась Кравець, їй з донькою неабияк комфортно працювати. Щоправда, за словами ведучої, іноді в роботі вона може бути жорсткою та вимогливою. Тим не менш, Маша не ображається на маму та вже звикла до її манери спілкування в роботі.

Олена Кравець зі старшою донькою / Фото: instagram.com/lennykravets

"Мені круто! Мені так подобається, мені так комфортно і легко з нею. Я знаю, що я іноді буваю дуже вибагливою. Я іноді в роботі буваю більш різкою, аніж в житті. Вона вже теж пристосувалася і може не звертати увагу на такі штуки. А так мені з нею дуже комфортно", – розповіла акторка.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАОДИНЦІ | ОЛЕНА КРАВЕЦЬ: про розмови з дітьми під час вибухів, сприйняття віку і своє минуле

Читайте також: