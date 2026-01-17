47-річна Оля Полякова блиснула голими сідницями на пляжі й показала, як змінювалася її фігура

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

17 січня українська співачка Оля Полякова святкує день народження.

Цьогоріч артистці виповнилося 47 років. У своєму фотоблогу зірка опублікувала серію сміливих світлин, зроблених у різні роки. На кожному з кадрів Полякова позує у схожій позі — повністю оголеною на пляжі, демонструючи підтягнуту фігуру. І таким чином співачка наочно показала, що за два десятиліття її форма майже не зазнала змін.

Водночас святковий допис виявився не лише про зовнішність, а й про внутрішні зміни. У день народження Полякова поділилася особистими роздумами про життя, пережитий досвід і цінність простих речей. Співачка наголосила, що саме вдячність стала для неї головним відкриттям останніх років.

Реклама

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

«Саме з вдячності за мале й велике починається відчуття щастя. Сьогодні бути живою в Україні — це вже досягнення. Бути здоровою — це благословення. У вирі бід, які обрушилися на нас і переслідують уже четвертий рік, ми розучилися помічати маленькі радощі. Усе перекриває постійне очікування миру й спокою. Але життя триває навіть усередині цього хаосу. Воно складається з маленьких кроків, маленьких і великих досягнень, за які обов’язково варто дякувати. Я дякую за те, що я жива. Здорова. Енергійна. Красива. Сексуальна. Я дякую своєму тілу і своїй душі. Я дякую за людей поруч. За вашу любов, вірність, прийняття і тепло, яке я відчуваю щодня», — поділилася зіркова іменинниця.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Пікантний святковий фотосет Полякової швидко викликав активне обговорення в Мережі. Фанати та друзі зірки засипали іменинницю компліментами.

«Хоч десь у цьому мінливому світі є стабільність» — Даша Трегубова

«Та сама подруга, яка бачила і передній фасад. Люблю тебе, моя Королево! Нарешті ти знов на півроку старша за мене» — Маша Євросиніна

«Олю, будь щаслива, красуне! Зігріла нас приголомшливо!» — Ольга Сумська

«Вау! Вітаю!» — Наталія Могилевська

Нагадаємо, нещодавно вагітна співачка Аліна Гросу розповіла про набрану вагу під час очікування первістка.