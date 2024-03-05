47-річна Шакіра у бікіні посвітила стрункою і підтягнутою фігурою та спричинила фурор у Мережі

Колумбійська співачка Шакіра показала свої пікантні фото та спричинила фурор у Мережі.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала кадри, на яких постала в бікіні. Зокрема, знімки були зроблені на Багамських островах. На фото 47-річна Шакіра позувала на тлі Карибського моря та полежала у піску. Засмагла виконавиця посвітила своєю неабияк стрункою та підтягнутою фігурою.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

До слова, фото, що були зроблені на Багамських островах, артистка опублікувала не просто так. Шакіра таким чином анонсувала новинку. Вже наприкінці березня зірка випустить трек Nassau, який ввійде до альбому співачки.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

"Ця пісня Nassau – це мій погляд на афробіт. Вона входить до мого нового альбому Las Mujeres Ya No Lloran, який вийде 22 березня", - анонсувала артистка.

Шакіра / Фото: Instagram.com/shakira

Щоправда, підписники Шаріка більше звернули увагу на її пікантні світлини. Вони зазначили, що виконавиця має неперевершений вигляд, а її колишній чоловік Жерар Піке однозначно кусає лікті.

Ти найпрекрасніше, що могло статися з латиноамериканською музичною індустрією!

І про що думав Жерар Піке? Десь зараз кусає лікті…

Ти просто сама досконалість!

Нагадаємо, нещодавно донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя блиснула фігурою в ледь помітному бікіні. 19-річна Дева показала, як із бойфрендом відпочивала на пляжі.

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