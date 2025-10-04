47-річна телеведуча Інна Шевченко народила сина від французького режисера: перше фото малюка

Інна Шевченко з чоловіком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко сповістила про народження первістка від старшого на 11 років чоловіка, французького режисера Лорана Жаві.

Так, 3 жовтня знаменитість стала мамою хлопчика. Первістка Інна народжувала в одному з пологових Франції. Радістю новоспечена 47-річна мама поділилася в Instagram, показавши перші світлини малюка. На милих кадрах вона тримає хлопчика за руку.

У дописі Шевченко не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що малюк мав з'явитися на світ пізніше. Тим не менш, батьки вже насолоджуються першими днями батьківства. Ведуча пообіцяла розповісти про пологи та первістка згодом.

Син Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

"Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3780 г. Пізніше розкажу подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!" — потішила Інна.

До слова, раніше зірка ділилася, що тривалий час не планувала ставати мамою, бо не відчувала "фізичної та моральної готовності". Вона відверто розповідала, що лише після 35 років лише почала замислюватися над материнством. До того ж Інна додавала, що в жодних своїх попередніх стосунках і шлюбах не хотіла дітей саме від тих партнерів. Врешті, справжнє щастя ведуча пізнала поруч з французом. Після чотирьох років спроб завагітніти, вона звернулася до ЕКЗ.