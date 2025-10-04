ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1375
Час на прочитання
1 хв

47-річна телеведуча Інна Шевченко народила сина від французького режисера: перше фото малюка

Зірка поділилася першими емоціями від материнства.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Інна Шевченко з чоловіком

Інна Шевченко з чоловіком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко сповістила про народження первістка від старшого на 11 років чоловіка, французького режисера Лорана Жаві.

Так, 3 жовтня знаменитість стала мамою хлопчика. Первістка Інна народжувала в одному з пологових Франції. Радістю новоспечена 47-річна мама поділилася в Instagram, показавши перші світлини малюка. На милих кадрах вона тримає хлопчика за руку.

У дописі Шевченко не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що малюк мав з'явитися на світ пізніше. Тим не менш, батьки вже насолоджуються першими днями батьківства. Ведуча пообіцяла розповісти про пологи та первістка згодом.

Син Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Син Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

"Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3780 г. Пізніше розкажу подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!" — потішила Інна.

До слова, раніше зірка ділилася, що тривалий час не планувала ставати мамою, бо не відчувала "фізичної та моральної готовності". Вона відверто розповідала, що лише після 35 років лише почала замислюватися над материнством. До того ж Інна додавала, що в жодних своїх попередніх стосунках і шлюбах не хотіла дітей саме від тих партнерів. Врешті, справжнє щастя ведуча пізнала поруч з французом. Після чотирьох років спроб завагітніти, вона звернулася до ЕКЗ.

Дата публікації
Кількість переглядів
1375
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie