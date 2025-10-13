ТСН у соціальних мережах

47-річна українська ведуча вперше після пологів розсекретила ім'я первістка та показала його

Інна Шевченко виписалася з пологового у Франції, де живе з чоловіком-іноземцем.

Валерія Гажала
Інна Шевченко

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка нещодавно народила первістка у 47 років, показалася з малюком удома.

Так, вперше після радісної звістки про народження сина зірка вийшла на з’вязок. Інна розповіла, що їх вже виписали з пологового у Франції. Ведуча показала дорогу додому з малюком у дитячому автокріслі та похизувалася сюрпризом, який на неї чекав у рідних стінах.

Як виявилося, Шевченко попросила найближчих задекорувати її з чоловіком-французом Лораном Жаві родинне гніздечко й влаштувати мінісвято. У результаті щойно вона переступила поріг квартири й її зустріли кульки й святкові прапорці. До речі, на одній з декорацій виднілося й ім’я первістка зірки. Хлопчика назвали Матісом.

Інна Шевченко з первістком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Інна Шевченко з первістком / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Допис Інни Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

«Ми вже вдома! Дякую моїм подругам і батькам за організацію святкової атмосфери! Бо у Франції такий декор зазвичай ніхто не робить. А мені так хотілося. Тож поки ми з Лораном були в пологовому, нам підготували сюрприз!» — написала Інна.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті гумористки Олександри Машлятіної також відбулися зміни. 33-річна акторка «Жіночого Кварталу» виходить заміж.

