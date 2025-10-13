47-річна українська ведуча вперше після пологів розсекретила ім'я первістка та показала його

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Відома українська телеведуча Інна Шевченко, яка нещодавно народила первістка у 47 років, показалася з малюком удома.

Так, вперше після радісної звістки про народження сина зірка вийшла на з’вязок. Інна розповіла, що їх вже виписали з пологового у Франції. Ведуча показала дорогу додому з малюком у дитячому автокріслі та похизувалася сюрпризом, який на неї чекав у рідних стінах.

Як виявилося, Шевченко попросила найближчих задекорувати її з чоловіком-французом Лораном Жаві родинне гніздечко й влаштувати мінісвято. У результаті щойно вона переступила поріг квартири й її зустріли кульки й святкові прапорці. До речі, на одній з декорацій виднілося й ім’я первістка зірки. Хлопчика назвали Матісом.

«Ми вже вдома! Дякую моїм подругам і батькам за організацію святкової атмосфери! Бо у Франції такий декор зазвичай ніхто не робить. А мені так хотілося. Тож поки ми з Лораном були в пологовому, нам підготували сюрприз!» — написала Інна.

