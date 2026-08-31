47-річна відома українська ведуча опинилась у "швидкій" і шокувала серйозною травмою

Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

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Відома українська телеведуча Інна Шевченко опинилась у «швидкій» із серйозною травмою.

Про це 47-річна знаменитість відверто розповіла в Instagram-stories. Ведуча говорить, що це сталося цілком випадково. Зокрема, вона пакувала вінтажні речі для свого магазину і в цей момент підвернула ногу. Спочатку Інна Шевченко сподівалась, що нічого не сталося серйозного. Однак ведуча взагалі не могла ступати на ногу.

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Врешті, знаменитості довелося звернутися за допомогою до лікарів. У відділені «швидкої» Інну Шевченко направили на рентген. На жаль, травма виявилося серйознішою, аніж спочатку думала ведуча. В Інни Шевченко перелом кістки ноги.

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Інна Шевченко / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

«Вночі пакувала вінтаж для свого магазину і підвернула ногу. Ступати не можу. Приїхали у відділення „швидкої“ на рентген. Перелом…», — поділилась ведуча.

В Інни Шевченко перелом ноги / © instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Нагадаємо, зараз Інна Шевченко проживає у Франції разом зі своїм чоловіком-французом Лораном Жаві. Торік восени у пари народився первісток — син Матіс. Ведуча вперше стала мамою у 47 років. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про інших українських зірок, які народили після 40 років, а також про те, як минули їхні пологи.

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