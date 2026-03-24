47-річна відома українська ведуча вийшла заміж і показала фото з весілля в Абу-Дабі
Сімейний статус знаменитості змінився ще в лютому, але лише зараз вона про це повідомила.
Відома українська телеведуча та модель Валерія Крук вийшла заміж.
Про це 47-річна знаменитість оголосила у своєму Instagram. Зокрема, ведуча опублікувала серію весільних світлин, на яких вона зображена в білій сукні, а її коханий в чорному костюмі.
Як виявилося, Валерія Крук вийшла заміж ще 26 лютого, проте лише зараз вона про це оголосила. Весілля знаменитості відбулося в Абу-Дабі. Про це стало відомо з локації, яку ведуча вказала під фото.
"26.02.2026", - розсекретила дату свого весілля знаменитість.
Зазначимо, свого чоловіка Валерія Крук не показувала. На фото обранець ведучої позує зі спини. Проте відомо, що тривалий час ведуча перебувала в стосунках із молодшим на вісім років українським футболістом Олександром Яковенком. Зовні чоловік моделі схожий на спортсмена. Тож, цілком ймовірно, що Валерія Крук та Олександр Яковенко нарешті одружились.
Нагадаємо, після весілля ведуча не одразу змогла покинути ОАЕ. Знаменитість там застрягла на тлі атаки Ірану. Валерія Крук показувала, як тікала з Дубаї і як в аеропорту зіштовхнулась з обстрілом.