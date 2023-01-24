Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

47-річна Єва Лонгорія у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою на яхті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2459
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
47-річна Єва Лонгорія у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою на яхті

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Акторка нагадала про сонячні дні.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія навіть у свої 47 років захоплює прихильників підтягнутою фігурою.

Американська акторка поділилася в Instagram сонячними світлинами з відпочинку. На тлі морського пейзажу Лонгорія позувала на яхті, насолоджуючись сонечком у білому бікіні та сонцезахисних окулярах. На фото Єва продемонструвала довгі ніжки та струнку талію.

"Хтось ще сумує за літнім сонечком?", - запитала у шанувальників Лонгорія. 

Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

У коментарях під світлиною шанувальники акторки зробили їй безліч компліментів про те, що вона має чудовий зовнішній вигляд.

  • Ти ідеальна!
  • Ви справжня богиня! 
  • Маєш дуже гарячий вигляд! 

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія замилувала світлинами з маленьким сином у парних піжамах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2459
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація