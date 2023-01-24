47-річна Єва Лонгорія у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою на яхті

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія навіть у свої 47 років захоплює прихильників підтягнутою фігурою.

Американська акторка поділилася в Instagram сонячними світлинами з відпочинку. На тлі морського пейзажу Лонгорія позувала на яхті, насолоджуючись сонечком у білому бікіні та сонцезахисних окулярах. На фото Єва продемонструвала довгі ніжки та струнку талію.

"Хтось ще сумує за літнім сонечком?", - запитала у шанувальників Лонгорія.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

У коментарях під світлиною шанувальники акторки зробили їй безліч компліментів про те, що вона має чудовий зовнішній вигляд.

Ти ідеальна!

Ви справжня богиня!

Маєш дуже гарячий вигляд!

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія замилувала світлинами з маленьким сином у парних піжамах.

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