47-річна Єва Лонгорія у білому бікіні похизувалася стрункою фігурою на яхті

Акторка нагадала про сонячні дні.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія навіть у свої 47 років захоплює прихильників підтягнутою фігурою.
Американська акторка поділилася в Instagram сонячними світлинами з відпочинку. На тлі морського пейзажу Лонгорія позувала на яхті, насолоджуючись сонечком у білому бікіні та сонцезахисних окулярах. На фото Єва продемонструвала довгі ніжки та струнку талію.
"Хтось ще сумує за літнім сонечком?", - запитала у шанувальників Лонгорія.
У коментарях під світлиною шанувальники акторки зробили їй безліч компліментів про те, що вона має чудовий зовнішній вигляд.
- Ти ідеальна!
- Ви справжня богиня!
- Маєш дуже гарячий вигляд!
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія замилувала світлинами з маленьким сином у парних піжамах.
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