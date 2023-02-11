47-річна Єва Лонгорія у смугастому купальнику показала фігуру на тлі басейну

Акторка показала стильний пляжний образ.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія у свої 47 років має чудовий та молодий вигляд.
Американська акторка знову надихнула своїх шанувальників гарною світлиною у Instagram. Лонгорія позувала у стильному образі.
Для відпочинку біля басейну Єва обрала смугастий купальник з розрізами, а також стильний чорний капелюх з широкими полями.
"Хтось готовий до літа?", - підписала фото Лонгорія та додала емоджи у вигляді сонечка.
Шанувальники акторки написали у коментарях, що з такою фігурою, як у Лонгорії, не слід перейматися через зовнішній вигляд у літньому вбранні.
- Поділіться своїми секретами, як мати такий чудовий вигляд!
- З такою фігурою - готова завжди!
- Красиве сексуальне тіло!
Раніше Єва Лонгорія поділилася сонячними світлинами з відпочинку на яхті.
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