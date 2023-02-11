47-річна Єва Лонгорія у смугастому купальнику показала фігуру на тлі басейну

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія у свої 47 років має чудовий та молодий вигляд.

Американська акторка знову надихнула своїх шанувальників гарною світлиною у Instagram. Лонгорія позувала у стильному образі.

Для відпочинку біля басейну Єва обрала смугастий купальник з розрізами, а також стильний чорний капелюх з широкими полями.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

"Хтось готовий до літа?", - підписала фото Лонгорія та додала емоджи у вигляді сонечка.

Шанувальники акторки написали у коментарях, що з такою фігурою, як у Лонгорії, не слід перейматися через зовнішній вигляд у літньому вбранні.

Поділіться своїми секретами, як мати такий чудовий вигляд!

З такою фігурою - готова завжди!

Красиве сексуальне тіло!

Раніше Єва Лонгорія поділилася сонячними світлинами з відпочинку на яхті.

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