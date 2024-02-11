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47-річна зірка "Клону" Джованна Антонеллі оголила сідниці в еротичній фотосесії

47-річна зірка "Клону" Джованна Антонеллі оголила сідниці в еротичній фотосесії

Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Артистка взяла участь у зніманнях в стилі "ню".

Бразильська акторка Джованна Антонеллі, відома багатьом за роллю Жаді у культовому серіалі 2000-х "Клон", взяла участь у еротичній фотосесії.

47-річна артистка на сторінці в Instagram розмістила серію знімків, на яких постала повністю оголеною. Лише обличчя Джованни, якій у березні виповниться 48 років, прикрашає макіяж у східному стилі.

Джованна Антонеллі / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

На фотографіях у стилі “ню” шанувальники Антонеллі мають змогу роздивитися її фігуру у всій красі. А на одному зі знімків акторка продемонструвала оголені сідниці.

Джованна Антонеллі / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / © instagram.com/giovannaantonelli
Джованна Антонеллі / Фото: instagram.com/giovannaantonelli

Прихильники творчості Джованни Антонеллі були в захваті від її зовнішнього вигляду, про що вони розповіли артистці у коментарях під фото. А дехто пригадав сюжет серіалу “Клон” і якою могла бути реакція його героїв на таку фотосесію "Жаді":

  • Дядько Алі б помер
  • Гарно, ідеально і зовсім не вульгарно! Приклад того, як зробити справжнє ню!
  • Яка розкішна жінка!
  • При Саїді такого не було
  • Кличте Лукаса

Нагадаємо, що нещодавно сталася трагедія з виконавицею однієї з головних ролей у серіалі “Клон”, яка зіграла Зорайде. З життя пішла бразильська акторка Жандіра Мартіні.

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