47-річна зірка "Клону" Джованна Антонеллі оголила сідниці в еротичній фотосесії

Артистка взяла участь у зніманнях в стилі "ню".
Бразильська акторка Джованна Антонеллі, відома багатьом за роллю Жаді у культовому серіалі 2000-х "Клон", взяла участь у еротичній фотосесії.
47-річна артистка на сторінці в Instagram розмістила серію знімків, на яких постала повністю оголеною. Лише обличчя Джованни, якій у березні виповниться 48 років, прикрашає макіяж у східному стилі.
На фотографіях у стилі “ню” шанувальники Антонеллі мають змогу роздивитися її фігуру у всій красі. А на одному зі знімків акторка продемонструвала оголені сідниці.
Прихильники творчості Джованни Антонеллі були в захваті від її зовнішнього вигляду, про що вони розповіли артистці у коментарях під фото. А дехто пригадав сюжет серіалу “Клон” і якою могла бути реакція його героїв на таку фотосесію "Жаді":
- Дядько Алі б помер
- Гарно, ідеально і зовсім не вульгарно! Приклад того, як зробити справжнє ню!
- Яка розкішна жінка!
- При Саїді такого не було
- Кличте Лукаса
Нагадаємо, що нещодавно сталася трагедія з виконавицею однієї з головних ролей у серіалі “Клон”, яка зіграла Зорайде. З життя пішла бразильська акторка Жандіра Мартіні.
Читайте також: