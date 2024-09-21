47-річний EL Кравчук розповів про вікові зміни та свою особливу дієту: "Навчився інакше"

Український співак EL Кравчук висловився про свій вік та як підтримує себе у чудовій формі.

47-річна зірка зізнається, що зараз він не залежить від цифр у паспорті й навпаки почувається більш мудрим і глибшим на відміну від себе 25-річного. І додає, що раніше йому не подобалося упереджене ставлення до нього через молодий вік і зовнішність. І зараз, на думку EL Кравчука, все змінилося.

"Мені 47. Мені дуже цікаво у цьому віці. Тому що це можливість дуже змістовно, серйозно спілкуватися. Коли мені було 25, мені хотілося бути більш глибокою людиною, а мене сприймали як секс-символ і досить поверхово. Це теж трішки сексизм. Якщо людина симпатична – ну й що? І мені це не дуже подобалось. Я думав, що коли мені буде 40, то життя закінчиться. Які 40? Але ж я зрозумів – так цікавіше. Я краще став співати, я чогось навчився інакше, я стаю технологічно кращим, я швидше думаю, я менш суєтний по життю. І ухвалюю рішення, які, можливо, зараз більш точні, змістовні – як на сцені, так і в житті", - розповів артист в інтерв’ю hrmadske.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

Тож, як говорить EL Кравчук, з віком йому припинив подобатися приписаний статус "секс-символу 1990-х". Проте визнає, що має чудовий вигляд у свої 47 років та залюбки ділиться секретами. Так, виконавець дотримується здорового харчування за принципом вживання органічних неперероблених продуктів і майже не вживає алкоголю.

"Чому я маю такий вигляд? Я вважаю, що треба їсти, як первісна людина, яка жила 10 тисяч років тому. Людина дуже повільно змінюється. Ми думаємо, що зміни, які відбуваються в організмі із часом, нас штовхають, наприклад, їсти сосиски, якусь перероблену їжу. Що їли люди 10 тисяч років тому? Вони їли просто м’ясо, хліба не було, вони їли просто горішки якісь, злаки, якісь ягідки. І все із цього робили. І ось я намагаюсь свою дієту робити саме такою. Їсти так, як їли люди 10 тисяч років тому. Алкоголь трішки, але ж я люблю вино. І вино теж пили в той час. Вино – це мистецтво. Вином не потрібно напиватися. Воно для смаку, для настрою", - пояснює EL Кравчук.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа втрапила в скандал через критику зовнішнього вигляду відомих українських зірок. Артистка вже відреагувала на хейт і зізналася, чи відмовилася б від своїх слів.

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