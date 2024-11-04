47-річний відомий український співак зізнався, що живе з мамою, і пояснив чому

Відомий український співак EL Кравчук, який раніше розповів про бійку з Фаготом, зізнався, що живе з мамою.

47-річний артист говорить, що раніше вони проживали окремо. Однак два роки тому в родині Кравчука сталося горе. Помер батько артиста, а його мама залишилася сама. Тож, EL Кравчук переїхав до неї, аби в тяжкий момент підтримувати її. Наразі рідній людині співака 85 років. Виконавець говорить, що допомагає їй та піклується про неї.

"У мене два роки тому помер батько, і я повинен був переїхати до мами на деякий час. Зараз я її підтримую. Їй 85 років. Вона вже жінка у поважному віці, як кажуть", - розповів артист в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

EL Кравчук

Виконавець зазначив, що наразі мама – його дуже хороша подруга. Попри поважний вік, вона веде доволі активний спосіб життя. Щоправда, EL Кравчука обурює, що в мами є шкідливі звички – паління та кава.

"Вона дуже хороша моя подруга. Скажу чесно, вона палить, п'є каву й іноді може мені матом щось сказати", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук відверто розповів про болісний розрив із коханою людиною. Виконавець також показав, який вигляд мав у молодості.

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