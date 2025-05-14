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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
217
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47-річний Том Гарді шокував своїми проблемами зі здоров'ям і здивував причиною їхньої появи

Зірка Голлівуду говорить, що його "тіло розвалюється на шматки", і пояснив, через що це сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Том Гарді

Том Гарді / © Associated Press

Відомий голлівудський актор Том Гарді шокував своїми численними проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість говорить, що "його тіло розвалюється на шматки". А причиною цьому нібито стала кар'єра. Зокрема, 47-річний Том Гарді прославився в Голлівуді своїми ролями у бойовиках. Він знімався у фільмах про Бетмена, у "Шаленому Максі", "Веномі" та багатьох інших картинах. На екрані актор демонструє чимало бойових сцен, а задля цього потрібно мати гарну фізичну форму. Гарді в журналі Esquire UK зізнається, що це не минуло безслідно для його здоров'я. В артиста проблеми з коліном, грижа міжхребцевого диска в спині, ішіас та підошовний фасціїт. До слова, Том Гарді також брав участь у турнірах із бойових мистецтв, що теж без травм не минуло.

Том Гарді / © Associated Press

Том Гарді / © Associated Press

"Я переніс дві операції на коліні, у мене грижа міжхребцевого диска в спині, а також ішіас. І у мене є це... це підошовний фасціїт? Звідки це взялося? І чому? Чому?! А ще я потягнув сухожилля в стегні. Тепер моє тіло розвалюється на шматки, і краще не стає", - відверто зізнався актор.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Камалія заговорила про свої проблеми зі здоров'ям. Артистка здивувала, що саме через це не може схуднути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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